Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında bulduğu cismin patlaması sonucu bir çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ise ciddiyetini koruyor.

Siirt'te bir çocuğun bulduğu cisim patladı: 1 yaralı

Reyhanlı'da bir araçta meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'deki şehir içi dolmuşlarında yankesicilik yaptığı iddia edilen 74 yaşındaki O.Y., polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

5 yıl hapis cezası olan 74 yaşındaki yankesici yakalandı

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ABD'de yanlış teşhisle başkasının fişi çekildi

Aile, yoğun bakımda ve durumunun umutsuz olduğunu öğrendiği yakınının yaşam destek ünitesini kapatma kararı verdi ancak yetkililer başkasının yaşamını sonlandırdı.