taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8494
Euro
6.5213
Altın
1475.94
Borsa
111125.51
Gram Altın
277.671
Bitcoin
40501.95

Siirt'te bir kadın 9. kattan düştü

Siirt'te bir apartmanın 9'uncu katından düşen kadın ağır yaralandı.

İHA | 17.12.2019 - 01:32..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Siirt'in Hz. Fakirullah Mahallesi 1758. Sokak'ta, 9'uncu kattaki evlerinin balkonunda bulunan Ö.O., iddiaya göre dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten sert zemine çakıldı.

AĞIR YARALANDI

Durumu gören komşularının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ö.O, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Siirt'te bir kadın 9. kattan düştü

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Ö.O.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ö.O.'nun düşmesini şüpheli bulan güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Siirt'te bir kadın 9. kattan düştü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zonguldak'ta Roma dönemine ait sütunlar ele geçirildi

Zonguldak'ta Roma dönemine ait sütunlar ele geçirildi

1
Siirt'te bir kadın 9. kattan düştü

Siirt'te bir kadın 9. kattan düştü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir