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Siirt'te bir köyün karantina süresine uzatma

Siirt'in Pervari ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce karantinaya alınan Tuzcular köyünde karantina süresi 1 hafta uzatıldı.

AA |
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Siirt'te bir köyün karantina süresine uzatma

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Tuzcular köyünde koronavirüs testi pozitif çıkan hasta ve bu kişiyle teması olanların tespit edilmesi nedeniyle 14 günlük karantina uygulaması kararının verildiği hatırlatıldı.

KÖY, 30 NİSAN'A KADAR KARANTİNADA

Köyde, testi pozitif çıkan kişilerin ev izolasyon süreleri göz önünde bulundurularak karantina süresinin 30 Nisan'a uzatıldığı bildirildi.

Öte yandan Şirvan ilçesinde Yağcılar köyünün Gözlü mezrası ile Cevizlik köyü ve mezralarındaki karantina sona erdi.

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