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Siirt’te bulgur kazanına düşen bir çocuk öldü, 2 çocuk ya

Siirt’in Kurtalan ilçesinde kaynayan bulgur kazanına düşen 3 çocuktan biri hayatını kaybetti.

İHA | 18.09.2019 - 19:25..
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Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde bir evin önünde bulgur kaynatılırken 3 çocuğun üstünde oynadığı boş su tankeri devrildi.

Tankerin devrilmesiyle 8 yaşındaki A.E.S, akrabası 6 yaşındaki M.A.S ve henüz ismi tespit edilemeyen bir çocuk kaynayan bulgur kazanının içine düştü.

DİĞER ÇOCUKLARIN DURUMU İYİ

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı çocuklar Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda yanık oluşan A.E.S., kaldırıldığı Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Diğer iki çocuğun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Siirt’te bulgur kazanına düşen bir çocuk öldü, 2 çocuk ya

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