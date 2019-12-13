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Siirt'te çakmak gazı çeken çocuk öldü

Siirt’te çakmak gazı çektiği iddia edilen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.

İHA | 13.12.2019 - 22:51..
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Siirt'in Barış Mahallesi Mehmet Süer Caddesi’nde bir çocuğun baygın halde yattığı ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen 112 ekiplerince baygın yatan A.E. (14) ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.E., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Siirt'te çakmak gazı çeken çocuk öldü

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASINDA BELİRLENECEK

Çakmak gazı çektiği iddia edilen 14 yaşındaki çocuğun kesin ölüm nedeni Siirt devlet hastanesinde yapılacak otopsinin ardından öğrenilecek. Çocuğun naaşı otopsi sonrasında ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Siirt'te çakmak gazı çeken çocuk öldü

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