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Siirt'te cam silen kadın 5'inci kattan düştü

Evinin camını temizlediği sırada dengesini kaybederek, 5'inci kattan düşen kadın yaralandı.

DHA | 16.08.2019 - 22:46..
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Akşam saatlerinde Siirt kent merkezinde ev kazası meydana geldi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katında oturan Gülistan Kaya, cam temizliği yaptığı sırada, dengesini kaybederek boşluğa düştü. Kaya'nın düşmesiyle ailesi, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kaya'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kaya, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Batman'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt'te cam silen kadın 5'inci kattan düştü

Siirt'te cam silen kadın 5'inci kattan düştü

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