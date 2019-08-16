Siirt'te cam silen kadın 5'inci kattan düştü

44 gündür kayıp olan 55 yaşındaki şahsın, oğlu tarafından tüfekle öldürülüp yaylaya gömüldüğü ortaya çıktı.

5

Her şey dahil sistemi devam edecek

Tüccar ve esnaflar her şey dahil sistemin kaldırılmasını istedi ancak Türk otelciler buna karşı çıktı.