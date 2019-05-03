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Siirt’te camide 700 liralık ayakkabısını çaldırdı

Çarşı Camii'ne cuma namazı kılmaya giden bir vatandaşın 700 liralık ayakkabısı çalındı, suç duyurusunda bulundu.

İHA | 03.05.2019 - 17:25..
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Siirt Çarşı Camii'nde cuma namazı kılan Osman Kızılkaya’nın ayakkabısı çalındı. Camiye girerken ayakkabılığa koyduğu ayakkabısının olmadığını gören Kızılkaya emniyete giderek suç duyurusunda bulundu.

"AYAĞINA GİRMEDİĞİ HALDE GÖTÜRDÜ"

Ayakkabısının çalınmasından dolayı şaşkınlık içinde olduğunu belirten Osman Kızılkaya, "Bugün kalktığımda sabah, namaz için hazırlık yaptım. Cuma namazına gelirken ayakkabımı ayakkabılıkların oraya bıraktım. Cuma namazından çıktıktan sonra ayakkabımı göremedim. Herkesin gitmesini bekledim. Her yere baktım yine ayakkabımı göremedim. Baktım ki ayakkabım çalınmış, polisi aradım. Kamera kayıtlarında çocuğun yüzü belli ayağına girmediği halde zorla ayağına sokmaya çalıştı ve götürdü ayakkabıyı.

700 LİRALIK AYAKKABI

Yurt dışından bu ayakkabı bana geldi yaklaşık 700 lira civarında. Çok değer verdiğim arkadaşım tarafından bana getirildi. Cuma namazından beri buradayım. Bir türlü bulamadık ayakkabıyı. Emniyete giderek suç duyurusunda da bulundum. En kısa zamanda ayakkabımın bulunmasını istiyorum” dedi.

Camide çaldırdığı ayakkabısı için suç duyurusunda bulundu

Siirt’te camide 700 liralık ayakkabısını çaldırdı

Siirt’te camide 700 liralık ayakkabısını çaldırdı

Siirt’te camide 700 liralık ayakkabısını çaldırdı

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