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Siirt’te çatışma: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Akşam saatlerinde PKK’lı teröristlerlerle yaşanan sıcak çatışmada 1 askerimiz şehit olurken 1 askerimiz de yaralandı.

İHA | 03.07.2019 - 22:34..
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Siirt’te çatışma: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Siirt’in Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu,1 asker de yaralandı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında PKK’lı teröristlerle sıcak temas sağlandığı, operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist yaralandığı tespit edilmiştir. 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava desteği ile operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

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