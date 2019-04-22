Siirt’te dağdan kopan dev kaya parçaları yola düştü

CHP 25 yıl sonra Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'u kazanırken İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu başarıda katkısının büyük olduğunu düşünüp; kendine pay çıkarmaya çalışıyor.

5

Esad güçleri pazar yerini bombaladı

Suriye'de Esad rejim güçleri, top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla bir pazar yerine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir sivil hayatını kaybetti, en az 3 sivil yaralandı.