Siirt'te elektrik direğinden düşen çocuk ağır yaralandı

Siirt'in Eruh ilçesinde meydana gelen olayda 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

DİREĞE ÇIKTI

Kekliktepe köyünde oturan Bülent Yıldız, oyun oynamak için elektrik direğine çıktı. Küçük çocuk, dengesini kaybedip direkten düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk Eruh Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Acil Servis'te tedaviye alınan Yıldız, hayati tehlikesi bulunmasıyla nedeniyle Siirt'e sevk edildi.





