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Siirt’te evin duvarında görülen 2 metrelik yılan korkuttu

Sıcaklığın aşırı artmasıyla birlikte, boyu 2 metreye ulaşmış yılanlar gözüktü.

İHA | 20.07.2019 - 15:05..
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Siirt Ulus Mahallesi’nde evinin karşı duvarından garip sesler geldiğini duyan ev sahibi, pencereden dışarı baktığında karşı duvarda gördüğü yılanla bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Duvara gizlenmiş 2 metre boyunda yılanı gören şahıs, zehirli olma tehlikesine karşı çok dikkatli davrandıklarını söyledi.

ZEHİRLİ VE TEHLİKELİ OLDUĞU İÇİN PANİK YAŞADI

Daha önce mahallede hiç yılan görmediklerini belirten ev sahibi Abdulrezzak Demir, duvarda gizlenmiş yılanın zehirli ve tehlikeli olduğu için öldürmek zorunda kaldığını söyledi.

"ŞİMDİYE KADAR BAĞ VE BAHÇEDE GÖRÜYORDUK"

Demir, “Şimdiye kadar yılanları bağ ve bahçede görüyorduk. Şimdi evin penceresine yakın duvarda görünce baya şaşırdık. 2 metre uzunluğunda yılanın zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. O yüzden öldürmek zorunda kaldım. Çünkü öldürmeseydim mahalle sakinlerinden birini ısırabilirdi. İlk defa mahallede yılan gördük. Yetkililerden yılanlara karşı tedbir almasını istiyoruz” dedi.
Siirt’te evin duvarında görülen 2 metrelik yılan korkuttu

Siirt’te evin duvarında görülen 2 metrelik yılan korkuttu

Siirt’te evin duvarında görülen 2 metrelik yılan korkuttu

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