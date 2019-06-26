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Siirt'te EYP'nin imha anı

6 PKK'lı teröristin askerlerin geçiş güzergahına tuzakladığı patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.

AA | 26.06.2019 - 21:33..
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Siirt'in Pervari ilçesinin Herekol Dağı kırsalında hava destekli düzenlenen "Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen teröristlerin önceden, Çemikare Yaylası Belmareş Gölü güzergahındaki yola el yapımı patlayıcı tuzaklayarak saldırı planladığı bilgisi üzerine harekete geçildi.

"Bina" adlı mayın arama köpeğinin de katılımıyla söz konusu bölgede yapılan aramada, güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı bulundu.

Siirt'te EYP'nin imha anı VİDEO

İMHA TİMİ GELDİ

El yapımı patlayıcı, bölgeye gönderilen Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında 21 Haziran'da Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Polis Özel Harekat timleri tarafından hava destekli "Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu" gerçekleştirilmiş, operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Siirt'te EYP'nin imha anı

Siirt'te EYP'nin imha anı

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