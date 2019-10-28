Siirt'te HDP'den İstiklal Marşı'na protesto

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, yine her zamanki gibi protestolarda...

Siirt'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na protokol tarafından çelenk sunuldu.

Törende daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

HDP BAŞKAN VEKİLİ İSTİKLAL MARŞI'NA EŞLİK ETMEDİ

Protokol üyelerinin ve vatandaşların İstiklal Marşı'nı okuması sırasında HDP'li Siirt Belediye Başkan Vekili Elif Akan'ın marşa eşlik etmemesi dikkati çekti.

HDP'li Belediye Başkan Vekili, İstiklal Marşı'nı okumadı VİDEO