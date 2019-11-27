Siirt'te hırsızlık için girdi yemek yiyip çıktı

Siirt Kooperatif Mahallesi Güres Caddesi üzerinde bir hırsız, kapının kilidini açarak pastaneye girdi.
PARA BULAMAYINCA PASTA YEDİ
Kasaya yönelen hırsız burada para bulamayınca, iş yerinde bir süre gezindi. Daha sonra pastanede bulunan pasta ve börekleri yiyen zanlı, elini kolunu sallayarak bölgeden uzaklaştı.
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YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden İbrahim Sadak, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, güvenlik kamerasınca tespit edilen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.