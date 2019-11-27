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Siirt'te hırsızlık için girdi yemek yiyip çıktı

Gece saatlerinde pastaneye giren hırsız, kasada para bulamayınca dolap içerisindeki pasta ve börekleri yiyerek kaçtı.

İHA | 27.11.2019 - 13:05..
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Siirt Kooperatif Mahallesi Güres Caddesi üzerinde bir hırsız, kapının kilidini açarak pastaneye girdi.

PARA BULAMAYINCA PASTA YEDİ

Kasaya yönelen hırsız burada para bulamayınca, iş yerinde bir süre gezindi. Daha sonra pastanede bulunan pasta ve börekleri yiyen zanlı, elini kolunu sallayarak bölgeden uzaklaştı.

Siirt'te hırsızlık için girdi yemek yiyip çıktı ViDEO

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden İbrahim Sadak, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, güvenlik kamerasınca tespit edilen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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