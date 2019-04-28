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Siirt’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Baykan karayolunda iki aracın çarpışması nedeniyle yaşanan kazada 8 kişi yaralandı.

İHA | 28.04.2019 - 08:04..
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İbrahim K. yönetimindeki 56 AAC 446 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 65 V 4038 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Siirt’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olayın haber verilmesiyle 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından İbrahim K., Yunus E., Serkan G., Erdal G.,adlı yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Siirt’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Siirt’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

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