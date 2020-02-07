taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9871
Euro
6.5759
Altın
1565.98
Borsa
122283.87
Gram Altın
301.632
Bitcoin
58058.44

Siirt'te iki PKK'lı terörist teslim oldu

Siirt'te ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan iki PKK'lı kadın terörist aileleriyle buluşturuldu.

AA | 07.02.2020 - 07:36..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İkna çalışmaları sonucunda güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

AİLELERİYLE BULUŞTURULDU

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, "PKK/KCK terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak" için yapılan çalışmalar kapsamında, 2014-2015 yıllarından bu yana kırsal alanda silahlı faaliyet yürüttüğü bilgisi bulunan 2 kadın örgüt mensubunun teslim olması sağlandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli adli işlemlere başlanırken, teslim olan 2 kişi aileleriyle de buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünün terör örgütü mensuplarının teslim olmaları ve kendilerini bekleyen ailelerine kavuşmaları için ikna çalışmalarının kararlılıkla süreceği kaydedildi.

Siirt'te iki PKK'lı terörist teslim oldu

İlginizi Çekebilir
Adana'da tır kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarptı
Adana’da ışıklarda duramayan tırın kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
İzmir'de kaldırımda yürüyen kadın ölümden döndü
İzmir’de bir kadın, nakliye firması asansörle eşya taşıdığı sırada düşen eşyaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Ankara'da bir baba kızını öldürdü
Ankara'da bir baba kızını, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği için öldürüp yol kenarına attı.
Manisa'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Manisa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD El Kaide liderini öldürdüğünü açıkladı
ABD El Kaide liderini öldürdüğünü açıkladı
100
Türkiye, Suriye'deki ortak devriyeye katılmadı
Türkiye, Suriye'deki ortak devriyeye katılmadı
35
Amedsporlu Mansur Çalar'a 7 maç ceza
Amedsporlu Mansur Çalar'a 7 maç ceza
142
Çöpe atılan yeni doğmuş bebeği mahalle sakinleri farketti
Çöpe atılan yeni doğmuş bebeği mahalle sakinleri farketti
48
Çin, ABD'den teknoloji hırsızlığı için her yola giriyor
Çin, ABD'den teknoloji hırsızlığı için her yola giriyor
11
Ankara'da bir baba kızını öldürdü
Ankara'da bir baba kızını öldürdü
18
Anadolu Efes, Litvanya ekibi Zalgiris mağlup etti
Anadolu Efes, Litvanya ekibi Zalgiris mağlup etti
3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir