Siirt'te kaçak elektrik hattı kesintiye neden oldu

1 Nakliye dolandırıcısı Şanlıurfa'da yakalandı Denizli’den tıra yüklediği malları götüreceği adres yerine Şanlıurfa’ya getirip bir depoda saklayan şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

2 İskoçya'nın bağımsızlık teklifine İngiltere'den ret İngiltere, bağımsızlık referandumu için yetki devri isteyen İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon'ın talebini reddetti

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin başkanlarını kabul etti.

4 Elazığ'da otomobilin koltuk altında 5 bin adet hap çıktı Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, şüphelilerin koltuk altına zulalanmış 5 bin 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

5 Mehmetçiğe elma götürmek için kilometrelerce yol katetti 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinde yetiştirdiği elmaları, güvenlik güçlerine ikram etmek için kilometrelerce yol katederek Hakkari'ye götürdü.

6 Van'da kar tatili çocuklara yaradı Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, bunu fırsat bilen çocuklar ise kızakla kayarak keyif çıkardı.