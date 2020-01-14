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Siirt'te kaçak elektrik hattı kesintiye neden oldu

Kurtalan ilçesinde, ekektrik dağıtım şirketi görevlileri, mahallede sık sık meydana gelen elektrik kesintisi nedenini araştırdıkları sırada kesintilere kaçak hatın neden olduğunu tespit etti.

DHA | 14.01.2020 - 15:13..
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Siirt'te Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) görevlileri, dağıtım bölgesinde kaçak elektrikle mücadelede kapsamında uydu, drone, termal kameraların yanı sıra yer altı kablolarına olası müdahalelerde güç kablosu test cihazlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Elektrik kesintisini araştırılırken, yer altında çekilen kaçak hat buldular -2

KAÇAK YERALTI HATTI TESPİT EDİLDİ

Sorumluluk bölgesindeki Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Garzan Mahallesi'nde sık sık elektrik kesintisinin ihbarını alan DEDAŞ görevlileri, mahalleye gelerek inceleme yaptı.

Ekipler, arıza yaşanan yerlerde teknolojik imkanlardan yararlanarak kayıt dışı kullanım olup olmadığını araştırırken, kaçak elektrik kullanmak amacıyla yer altına çekilen hat tespit etti.

Elektrik kesintisini araştırılırken, yer altında çekilen kaçak hat buldular -4

KESİNTİLERİN NEDENİ KAÇAK HATLAR

Yapılan incelemede kaçak çekilen hattın 2 konutun enerjisini sağladığı ve elektrik kesintilerinin çekilen kaçak hattan kaynaklandığı belirlendi.

Yer altına çekilen kaçak hattın iptal edilmesiyle mahallede elektrik kesintileri de sona erdi.

Elektrik kesintisini araştırılırken, yer altında çekilen kaçak hat buldular -3

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

DEDAŞ Siirt İl Müdürü yer altına kaçak hat çekenler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, kayıt dışı tüketimleri artık teknolojik imkanlar sayesinde çok daha rahat tespit edebildiklerini söyledi.

Elektrik kesintisini araştırılırken, yer altında çekilen kaçak hat buldular -1




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