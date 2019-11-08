Siirt'te kaçak elektrik denetimi yapıldı

Siir'te insansız hava aracı (drone) ile yapılan kaçak elektrik denetiminde, 450 aboneden 110'unun kaçak elektrik kullandığı belirlendi.

DRONE'LAR KALKTI

Harekete geçen görevliler, Kurtalan ve Eruh ilçelerinde drone'lu kaçak elektrik denetimi yaptı. Denetimlerde 450 aboneden 110'unun kaçak elektrik kullandığı tespit edildi.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Kaçak elektrik kullanan aboneler hakkında yasal işlemin başlatıldığını belirten Dicle Elektrik Siirt İl Müdürü Naci Obut, yaklaşan kış mevsiminde enerji sıkıntısı yaşanmaması için kent genelinde kaçakla mücadele çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

''TİTİZ BİR ÇALIŞMA YÖNETİYORUZ''

Dicle Elektrik Siirt İl Müdürü Obut, "Bu konuda sorumluluk bölgemizde titiz bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle kırsalda yapılan denetimlerde herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmaması için jandarma desteğinde görev yapıyoruz. Bölgede uçurulan drone sayesinde kaçak elektrik tüketenleri belirleyerek, koordinatları ile belgeliyor ve haklarında gerekli işlemleri yapıyoruz. Bu mücadeledeki tek amacımız müşterilerimize kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi verebilmektir." dedi.