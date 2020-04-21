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Siirt'te kaçak salep soğanı toplayan kişiye para cezası

Jandarma ekiplerince koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan kişiye, 73 bin 747 lira ceza uygulandı. Şahıs gözaltına alındı.

AA |
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Siirt'te kaçak salep soğanı toplayan kişiye para cezası

Siirt'in Tollo ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkizbağlar köyündeki  devriyesi sırasında, H.A.'nın çeşme önünde çuvallardaki salep soğanını topraktan arındırmak için yıkadığını fark etti.

Harekete geçen jandarma ekipleri, 16 çuvalda 378 kilogram salep soğanı buldu.

PARA CEZASI KESİLEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğüne bildiren ekipler, H.A.'yı gözaltına aldı.

H.A.'ya, "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 73 bin 747 lira idari ceza uygulandı.

Salep soğanları, uygun koşullarda yeniden doğaya kazandırılması için Siirt Üniversitesi'ne teslim edildi.

Siirt'te kaçak salep soğanı toplayan kişiye para cezası

Siirt'te kaçak salep soğanı toplayan kişiye para cezası

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