Siirt'te kaçak salep soğanı toplayan kişiye para cezası

Siirt'in Tollo ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkizbağlar köyündeki devriyesi sırasında, H.A.'nın çeşme önünde çuvallardaki salep soğanını topraktan arındırmak için yıkadığını fark etti.
Harekete geçen jandarma ekipleri, 16 çuvalda 378 kilogram salep soğanı buldu.
PARA CEZASI KESİLEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğüne bildiren ekipler, H.A.'yı gözaltına aldı.
H.A.'ya, "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 73 bin 747 lira idari ceza uygulandı.
Salep soğanları, uygun koşullarda yeniden doğaya kazandırılması için Siirt Üniversitesi'ne teslim edildi.