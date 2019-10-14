Siirt’te kamyon devrildi

Siirt’te Gökçebağ beldesi Zorkaya köyü yolunda kaza meydana geldi.

Nusret Eriş yönetimindeki 21 KC 359 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada sürücü ve araçta bulunan Memet A. ile Murat E. yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



