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Siirt'te, Kapan-7 Garisa Operasyonu başlatıldı

Eruh ve Pervari ilçeleri kırsalındaki Garisa bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda, 480 personelden oluşan 46 operasyonel tim görev alıyor.

AA | 11.03.2020 - 11:49..
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Siirt Valiliği, Eruh ve Pervari ilçeleri kırsalındaki Garisa bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

480 PERSONEL, 46 TİM

Valilikten yapılan açıklamada; İl Jandarma Komutanlığınca, Eruh ilçesinin Akmeşe, Pervari ilçesinin Köprüçay köyü Hasan Tepe mevkisindeki Garisa bölgesinde faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan Kapan-7 Garisa Operasyonu"nda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu 480 personelden oluşan 46 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Siirt'te, Kapan-7 Garisa Operasyonu başlatıldı

İL JANDARMA KOMUTANI YÖNETİYOR

Açıklamada, operasyonun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın emir komutasında yürütüldüğü kaydedildi.

Siirt'te, Kapan-7 Garisa Operasyonu başlatıldı

Siirt'te, Kapan-7 Garisa Operasyonu başlatıldı

Siirt'te, Kapan-7 Garisa Operasyonu başlatıldı

Siirt'te, Kapan-7 Garisa Operasyonu başlatıldı

Siirt'te, Kapan-7 Garisa Operasyonu başlatıldı

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