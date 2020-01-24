Siirt'te karda 2 yolcu minibüsü mahsur kaldı

Siirt ve ilçerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Eruh, Pervari, Şirvan ve Baykan ilçelerinde köy yolları ulaşıma kapandı. Pervari Geçittepe köy yolunda is 2 yolcu minibüsü ve içindeki yolcular mahsur kaldı.

EKİPLR ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kapanan yolları açmak ve mahsur kalan minibüslerin kurtarılması için İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında minibüs ve içindeki yolcular kurtarıldı.

Siirt'te karda mahsur kalan 2 yolcu minibüsü kurtarıldı

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun bir mesai harcadığını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, karla mücadele ekiplerinin aralıksız bir şekilde çalışmalara devam ettiğini söyledi.



