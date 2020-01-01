Siirt’te kardan kapanan grup köy yolları ulaşıma açıldı

Konya'da yılbaşındaki trafik uygulamalarında polis ekipleri tarafından durdurularak alkol testinde 0.56 promil alkollü olduğu görülen sürücünün kan testinde alkollü olmadığı tespit edildi.

Rusya'da Noel Baba kıyafeti giyen bir grup itfaiyeci, çocukların tedavi gördüğü hastaneye çatıdan iplerle inerek, yeni yıl sürprizi yaptı.

Esenyurt'ta Suriyeli eski savaş uçağı pilotu, yeğeni tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Yeğenin, amcasının gözlerini de oyduğu öğrenildi.

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Salda Gölü'nü 2019'da 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etti

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nü 2019'da 1 milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.