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Siirt’te kardan kapanan grup köy yolları ulaşıma açıldı

Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan grup köy yollarına İl Özel İdare ekipleri müdahale etti.

İHA | 01.01.2020 - 16:24..
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Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçesine bağlı 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İŞ MAKİNELERİ HEMEN MÜDAHALE ETTİ

İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik, Oya, Nallıkaya ve Kesmetaş köyü ile Pervari ilçesine bağlı Geçittepe, Kocaçavuş, Gökbudak, Düğüncüler köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Siirt’te kardan kapanan grup köy yolları ulaşıma açıldı

EKİPLER HAZIRDA BEKLETİLDİ

Karla mücadele ekipleri, özverili bir çalışma yürüterek kapanan 8 köy yolunu tekrar ulaşıma açtı. Ekiplerin ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için hazır bir şekilde bekletildiği öğrenildi.

Siirt’te kardan kapanan grup köy yolları ulaşıma açıldı

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