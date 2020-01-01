Siirt’te kardan kapanan grup köy yolları ulaşıma açıldı

Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçesine bağlı 8 köy yolu ulaşıma kapandı.
İŞ MAKİNELERİ HEMEN MÜDAHALE ETTİ
İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik, Oya, Nallıkaya ve Kesmetaş köyü ile Pervari ilçesine bağlı Geçittepe, Kocaçavuş, Gökbudak, Düğüncüler köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
EKİPLER HAZIRDA BEKLETİLDİ
Karla mücadele ekipleri, özverili bir çalışma yürüterek kapanan 8 köy yolunu tekrar ulaşıma açtı. Ekiplerin ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için hazır bir şekilde bekletildiği öğrenildi.