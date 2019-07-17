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Siirt'te kavgada hıncını alamayıp aracıyla ezdi

Kavga ettiği kişinin, hafif ticari araçla üzerinden geçerek yaralayan zanlı tutuklandı.

AA | 17.07.2019 - 13:32..
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Siirt, Veysel Karani Mahallesi 1914. Sokak'ta M.B.S ile F.E. arasında kavga çıktı. Bu sırada baygınlık geçiren M.B.S. yere düştü.

Durumu öğrenen M.B.S'nin oğlu ve çevredeki bir kişi koşarak olay yerine geldi. Bu sırada F.E. aracıyla manevra yaparak M.B.S'nin üzerinden geçti. Olayda M.B.S. ve oğlu yaralandı.

Kavga ettiği kişinin üzerinden arbayla geçti VİDEO

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan F.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Siirt'te kavgada hıncını alamayıp aracıyla ezdi

Siirt'te kavgada hıncını alamayıp aracıyla ezdi

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