Siirt'te kaza yapan araç alev aldı

Siirt Kurtalan Karayolu Yağmurtepe Köyü mevkinde, İlayda Yayla (24) yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Siirt’te bariyerlere çarpan araç alev alarak yandı VİDEO

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YANMAYA BAŞLADI

Çarpmanın etkisiyle araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Yaralı kadın 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kullanılamaz hale gelen araçla ilgili inceleme başlatıldı.