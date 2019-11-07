Siirt'te kontrolden çıkan traktör devrildi: 5 yaralı

Baykan ilçesinde traktör kazası meydana geldi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP DEVRİLDİ
Mehmet Şirin Güzel'in kullandığı traktör, Kozluk istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
5 YARALI
Kazada traktörde bulunan Medine Dağlı, Songül Güzel, Miraç Güzel, Zerişah Güzel ve sürücü Mehmet Şirin Güzel yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince Baykan ve Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.