Siirt'te cinayet gibi kaza mobesede

1 Aç kalan kutup ayısına köylüler yardımcı oldu Doğal ortamından bir buz kütlesi üzerinden sürüklenip yanlışlıkla bir köye gelen kutup ayısı, aç kalmasın diye köylüler tarafından beslendi.

2 Selfie akımı yerini ölü taklidine bıraktı Hayatımıza bir anda giren selfie yani özçekim, artık monotonlaştı. Bunun farkına varan Stephanie Leigh Rose isimli Fransız sanatçı da yeni bir akımı dünyamıza kattı.

3 Beşiktaşlı futbolcuların Instagram paylaşımları Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları, Instagram'dan yaptıkları paylaşımlarla takipçilerine eğlenceli anlar yaşattılar.

4 Yunuslar balıkçı teknesiyle yarıştı Balıkçılar tarafından çekilen görüntülerde, yunusların tekneyle yarışı tebessüm ettirdi.

5 TCMB rezervleri bir haftada 503 milyon dolar arttı Merkez Bankası toplam rezervleri, 97 milyar 306 milyon dolardan, geçen hafta 503 milyon dolar artarak, 97 milyar 809 milyon dolara yükseldi.

6 2018'de Schengen vizesi için 52 milyon euro ödedik Türk vatandaşlarının 2018 yılında, Schengen vizesine kaç başvuru yaptığı ve ne kadar ücret ödediği ortaya çıktı.