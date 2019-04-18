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Siirt'te cinayet gibi kaza mobesede

Siirt Emniyet Müdürlüğü, mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Kazalardan birinde, kaldırıma dönen araç yayaları ezdi, geçti.

İHA | 18.04.2019 - 15:06..
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Kentte bulunan ilçelerde, farklı zamanlarda meydana gelen kazaların birinde, sokak arasında yavaş denebilecek hızla ilerleyen bir araç bir anda aracı kaldırımda duran insanların üzerine kırıyor.

O korkunç kaza anları izlerken insanın tüylerini ürpertiyor.

KAZA DEĞİL ADETA CİNAYET

Vatandaşların karşılaşabileceği kazalara karşı bilinçli olmaları amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, şehrin ana cadde ve kavşaklarında gece ve gündüz yaşanan kazalar yer alıyor.

Siirt'te cinayet gibi kaza mobesede

Çeşitli açılardaki mobese kameralarına takılan kazalarda, sürücü ve yayaların dikkatsizliği, kontrolsüz dönüşlerin neden olduğu kaza görüntüleri dikkat çekerken, ara sokakta meydana gelen bir kaza, adına adeta cinayet dedirtiyor.

Yavaş hızla ara sokaktan geçen aracın direksiyonu sola kırmasıyla kaldırımda duran insanların ezildiği anlar kamerada...

Siirt’te trafik kazaları mobeseye takıldı


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