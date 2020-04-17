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Siirt'te korona hastası immün plazma tedavisiyle iyileşti

İmmün plazma tedavisi sonucu iyileşerek yoğun bakımdan normal servise geçen güvenlik amiri, "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum" dedi.

DHA |
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Siirt'te korona hastası immün plazma tedavisiyle iyileşti

Siirt'te koronavirüs teşhisi koyulan Turgut Kayar, güvenlik amiri olarak görev yaptığı devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Yoğun bakım ünitesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gören Kayar'a, Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi'nden alınan immün plazma uygulandı.

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Kayar, immün plazma tedavisinin ardından sağlık durumunun iyiye gitmesiyle, yoğun bakım ünitesinden normal servise geçti.

Hastanede görev yaparken kendisinde koronavirüs tespit edildiğini anlatan Turgut Kayar, "Koronavirüs vakaları geldiği ilk günden beri hastanede görev yapmaktaydım. Bir süre sonra kendimi iyi hissetmediğim için doktorlara başvurdum. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Tedaviye alındım. Tedavim yoğun bakım ünitesinde devam etti. 15 gün boyunca tedavi gördüm. İmmün plazma tedavisi bana uygulandıktan sonra yoğun bakımdan çıkıp, normal servise alındım. Şu an iyiyim. Allah'ın izniyle taburcu olacağım. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum." dedi.

Siirt'te korona hastası immün plazma tedavisiyle iyileşti

İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİYLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Uzman Doktor Nesrin Atiş de Turgut Kayar'ın immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Kendisi şikayetleri üzerine tedavi altına alındı ve sonucu pozitif çıktı. Hastamız, yoğun bakımının 5'inci gününde, Siirt Milletvekili Osman Ören'in girişimleri sonucu Turgut Özal Tıp Merkezi'nden getirilen kök hücre sayesinde normal odaya alındı. Şu an sağlık durumu iyi. Tedavisine normal serviste devam edilecektir." dedi.

Siirt'te korona hastası immün plazma tedavisiyle iyileşti

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