1 Siirt'te köy muhtarının katili öldürüldü Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda öldürülen teröristlerden biri köy muhtarının katili çıktı.

2 Oruç Reis Akdeniz’e indi Oruç Reis, Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından bölgeye gönderilen 4. gemi oldu.

3 Denizli'de genç kız kaza kurşunu kurbanı oldu Lise öğrencisi Zeynep Atagün (17) kendi doğum günü için evine gittiği arkadaşı Umut K.’nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

4 Niğde'de ölen Afgan kadının cesedi 1 hafta sonra bulundu Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölüm nedeni belirlemek için otopsi yapılacak.

5 Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü Özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaralan işçi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

6 Trabzonspor AEK'ya yenilse de gruplara kaldı UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, AEK'ya 2-0 yenilmesine rağmen ilk maçı 3-1 kazandığı için tur atlayan taraf oldu.