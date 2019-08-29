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Siirt'te köy muhtarının katili öldürüldü

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda öldürülen teröristlerden biri köy muhtarının katili çıktı.

İHA | 29.08.2019 - 23:59..
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Siirt’in Baykan ilçe kırsalında kahraman Mehmetçik tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

MUHTARIN KANI YERDE KALMADI

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos 2019 tarihinde Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Bitlis’in Hizan ilçesi Bölüklü köyü muhtarı Salih Güven’i kaçırarak öldüren “Harun Berxwedan” kod adlı Uğur Dağlı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Siirt'te köy muhtarının katili öldürüldü

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