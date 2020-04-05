Göztepe Şehir Hastanesi ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1 Kolonya sürünce alkollü çıktım dedi ehliyetini geri aldı İzmir'de, kolonya kullandığı için alkollü çıktığını belirten şahıs, kan tahlilinde sıfır alkollü çıkınca, ehliyetine yeniden kavuştu.

2 Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi MSB: "Yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi, 52 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edildi."

3 Korona tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye para cezası Şanlıurfa'da sosyal mesafe kuralını ihlal eden kişilere 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

4 Rize'de koronayı yenen 12 kişi taburcu edildi Koronavirüs tedavisi gördükleri hastaneden taburcu edilen 12 kişi alkışlarla evlerine uğurlandı.

5 Siirt'te madeni paraları fırında ısıtıyorlar Bir fırıncı, korona nedeniyle madeni paraları 180 derecelik fırında ısıttıktan sonra para üstü olarak müşterisine veriyor.

6 Concacaf nedir Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu'na verilen isimdir. Concacaf Altın Kupası ve Concacaf Şampiyonlar Ligi adlarıyla iki de alt organizasyonu vardır.