Siirt'te madeni paraları fırında ısıtıyorlar

Siirt'in Bahçelievler Mahallesi'nde fırın işleten Hacı ve Halil Kasar kardeşler, koronaya karşı tedbir olarak madeni paraları önce yıkıyor, ardından su koyduğu tepsinin içerisinde fırında ısıtıyor.
"MÜŞTERİDEN ALDIĞIMIZ PARALARI ISIYA BIRAKIYORUZ"
Paranın bu yöntemle dezenfekte olduğunu belirten Kasar, "Her gün müşterilerden aldığımız madeni paraları tepsinin içindeki suya bırakıyoruz ardından fırında ısıya bırakıyoruz. Kaynayan suyun içindeki bozuk paralar dezenfekte edildikten sonra müşterilerimize sunuyoruz. Bu yöntemle tepsideki madeni para buharla dezenfekte oluyor." ifadelerini kullandı.