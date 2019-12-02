Siirt'te market hırsızları kameranın yönünü değiştirdi

Siirt'te Bahçelievler Mahallesi Nuri Bayam Caddesi'ndeki markete giren hırsızlar güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi.

Kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, kamerayı devre dışı bıraktıktan sonra 25 bin lira tutarında sigara ile kasadaki 2 bin 500 lirayı aldıktan sonra kaçtı.

Siirt'te marketten hırsızlık güvenlik kamerasında VİDEO

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sabah durumu fark eden iş yeri sahibi Zeki Tarak'ın (31) ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerasınca iş yerine girişi ve çıkışı görüntülenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



Güvenlik kemerasınca kaydedilen görüntülerde, 3 zanlının kilidi kırıp, iş yerine girişi ve çaldıkları sigaralarla marketten çıkış anı yer alıyor.