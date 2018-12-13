Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri, huzur ve barışı bozmak için eylemler yapmaya çalışan, sivillere dahi zarar vermekten çekinmeyen eli kanlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarına devam ediyor.
Siirt'te Mehmetçik terörist avında ViDEO
MEHMETÇİK TAKİPTE
Son dönemde sürdürülen kararlı operasyonlar sayesinde, büyük kayıplar veren ve şu sıralar kış üslenmesine girmeye çalışan teröristleri takibe alan jandarma, Pervari ilçesi Herekol bölgesinde operasyonlarını sürdürüyor.
Operasyonda, teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depolar imha ediliyor.