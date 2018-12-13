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Siirt'te Mehmetçik terörist avında

Başarılı operasyonlar, terör örgütü PKK’yı bitirme noktasına getirirken, Mehmetçik Pervari ilçesi Herekol bölgesinde örgütün kış üstlenmesine yönelik kırsalda operasyonlar sürüyor.

İHA | 13.12.2018 - 11:41..
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Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri, huzur ve barışı bozmak için eylemler yapmaya çalışan, sivillere dahi zarar vermekten çekinmeyen eli kanlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Siirt'te Mehmetçik terörist avında

Siirt'te Mehmetçik terörist avında ViDEO

MEHMETÇİK TAKİPTE

Son dönemde sürdürülen kararlı operasyonlar sayesinde, büyük kayıplar veren ve şu sıralar kış üslenmesine girmeye çalışan teröristleri takibe alan jandarma, Pervari ilçesi Herekol bölgesinde operasyonlarını sürdürüyor.

Operasyonda, teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depolar imha ediliyor.

Siirt'te Mehmetçik terörist avında

Siirt'te Mehmetçik terörist avında

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