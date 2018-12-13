İsrail güçleri Kudüs'te bir genci şehit etti

1 Öğrenciler MEB'in e- Devlet sistemiyle işlem yapıyor Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bilişim sistemleri, 1 milyonun üzerinde personel, özel kurumlar dahil olmak üzere 74 bin kurum, 18 milyon öğrenci ve veli tarafından kullanılıyor.

2 Erzurum beyaza büründü Gece saatlerinde etkisi artıran kar yağışı sonrası bazı yollar trafiğe kapandı.

3 Türk kültürünün işlemeli sanatı: Baston Bitlis'in Ahlat ilçesinde baston ustası Refa Gökbulak'ın yaptığı; Selçuklu yıldızı, lale ve kilim motifi, ebru, rumi ve tezhipli ürünler, ilgi çekiyor.

4 Rolls Royce’un uçan kadın sembolü Rolls Royce’un, otomobilleri için önemli bir tanıma işareti var; o da uçan kadın sembolü. Markanın en az kendisi kadar özel olan ambleminin hikayesini hiç merak ettiniz mi?

5 Siirt'te Mehmetçik terörist avında Başarılı operasyonlar, terör örgütü PKK’yı bitirme noktasına getirirken, Mehmetçik Pervari ilçesi Herekol bölgesinde örgütün kış üstlenmesine yönelik kırsalda operasyonlar sürüyor.

6 İsrail güçleri Kudüs'te bir genci şehit etti İsrail güçleri, Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinli genci şehit etti.