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Siirt'te operasyon sonucu 3 kilo patlayıcı ele geçirildi

Siirt'te PKK'ya düzenlenen operasyon sonucunda 3 kilo eroin ve terör örgütüne ait posterler bulundu.

DHA | 04.12.2018 - 17:52..
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Şirvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda örgütsel döküman, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, posterler ve naylon poşet içerisinde yaklaşık 3 kilo patlayıcı madde ele geçirilmesi sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Şirvan ilçesine bağlı Dişlinar ve Sardana köyleri arasında düzenlenen operasyona ilişkin Siirt Valiliği yazılı açıklamada bulundu.

VALİLİK AÇIKLAMADA BULUNDU

Valiliğin yaptığı yazılı açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Siirt ili, Şirvan ilçesine bağlı Dişlinar ve Sardana köyü arasında kalan bölgede, 04 Aralık 2018 tarihinde icra edilen operasyon faaliyetlerinde, bölücü terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, posterler ve naylon poşet içerisinde bulunan yaklaşık 3 kilogram ağırlığında patlayıcı madde ele geçirilmiştir. denildi.

Siirt'te operasyon sonucu 3 kilo patlayıcı ele geçirildi

"1 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI"

Mücadelenin kararlılıkla devam edileceğini belirten valilik, "Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır. Adli makamların koordinesinde, soruşturma devam etmektedir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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