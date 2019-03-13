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Siirt'te PKK'lı teröristlere operasyon

Eruh ilçesindeki operasyonda 3 odalı, biri 300 metre uzunluğunda 4 sığınak ve mağara tespit edildi.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 11:57..
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Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü kırsalındaki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve muhtemel barınma alanlarının imha edilmesi amacıyla "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel Operasyonu" gerçekleştirildi.

Siirt'te PKK'lı teröristlere operasyon

Jandarmanın mayın arama köpeği "Posta"nın da katıldığı operasyonda, teröristlerce kullanılan biri 3 odalı, biri 300 metre uzunluğunda 4 sığınak ve mağara tespit edildi.

Siirt'te PKK'lı teröristlere operasyon

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Sığınak ve mağaralarda yapılan aramada, el yapımı patlayıcıların hazırlanması için kullanılan elektronik devrelerin şemasının yer aldığı not defteri, 4.5 kilogram C4 patlayıcı, anti tank roketatar mühimmatı, anti personel roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, el yapımı patlayıcı şırınga düzeneği, 10 kilogram amonyum nitrat gübre, 2 pil bloğu, akü, radyo, video oynatıcı, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Siirt'te PKK'lı teröristlere operasyon

Siirt'te PKK'lı teröristlere operasyon

Siirt'te PKK'lı teröristlere operasyon

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