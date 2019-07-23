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Siirt'te PKK'nın mühimmatları ele geçirildi

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda mühimmat imha edildi.

İHA | 23.07.2019 - 17:32..
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Siirt’in Pervari ilçe kırsalında, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 14 mayın ve 18 roketatar ele geçirildi.

PKK'YA YÖNELİK OPERASYON

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pervari ilçesi Yazlıca Dağı Çeme Kare tepe bölgesinde PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Siirt'te PKK'nın mühimmatları ele geçirildi

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon bölgesinde yapılan aramada tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 14 mayın ve 18 roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Siirt'te PKK'nın mühimmatları ele geçirildi

İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınıp, delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde kontrollü bir şekilde imha edildi.

14 mayın ve 18 roketatar imha edildi VİDEO

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