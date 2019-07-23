Siirt'te PKK'nın mühimmatları ele geçirildi

Siirt’in Pervari ilçe kırsalında, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 14 mayın ve 18 roketatar ele geçirildi.
PKK'YA YÖNELİK OPERASYON
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pervari ilçesi Yazlıca Dağı Çeme Kare tepe bölgesinde PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon bölgesinde yapılan aramada tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 14 mayın ve 18 roketatar mühimmatı ele geçirildi.
İMHA EDİLDİ
Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınıp, delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde kontrollü bir şekilde imha edildi.