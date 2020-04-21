Siirt'te PKK'ya ait mühimmat ve giyim malzemesi bulundu

Siirt'in Pervari ilçesinde Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için Şehit Uzman Çavuş Yasin Baran 2020/27 operasyonunun icra edildiği belirtildi.

MÜHİMMAT VE GİYİM MALZEMESİ BULUNDU

Jandarma ekiplerince, Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü kırsalında yapılan arama ve tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen bir adet 12 voltluk küçük akü, bir adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 7’li pil bloğu, bir adet parçalanmış telsiz, bir adet içerisinde sim kart bulunan cep telefonu, bir adet çakmak doldurma tüpü ile bol miktarda muhtelif sağlık ve giyim malzemesi ele geçirildi.