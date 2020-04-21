taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9718
Euro
7.5598
Altın
1675.33
Borsa
97773.2
Gram Altın
376.118
Bitcoin
47723.44

Siirt'te PKK'ya ait mühimmat ve giyim malzemesi bulundu

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda; terör örgütü PKK'ya ait mühimmat, yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Siirt'te PKK'ya ait mühimmat ve giyim malzemesi bulundu

Siirt'in Pervari ilçesinde Valilikten yapılan açıklamaya göre,  İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için Şehit Uzman Çavuş Yasin Baran 2020/27 operasyonunun icra edildiği belirtildi.

MÜHİMMAT VE GİYİM MALZEMESİ BULUNDU

Jandarma ekiplerince, Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü kırsalında yapılan arama ve tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen bir adet 12 voltluk küçük akü, bir adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 7’li pil bloğu, bir adet parçalanmış telsiz, bir adet içerisinde sim kart bulunan cep telefonu, bir adet çakmak doldurma tüpü ile bol miktarda muhtelif sağlık ve giyim malzemesi ele geçirildi.

İlginizi Çekebilir
Ümraniye'de 2 bin 750 adet kaçak maske ele geçirildi
Polis ekiplerince, kaçak olarak maske üretimi yapan bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Iğdır'da 85 yaşındaki KOAH hastası koronayı yendi
Koronavirüs tedavisi gören 85 yaşındaki KOAH hastası kadın, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
Gıda sektöründe Ramazan için hazırlıklar tamamlandı
Bakan Pakdemirli Ramazan'daki talep artışı için gerekli hazırlıklarını yapıldığını belirterek "Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın" dedi
Tüm illerde maske sorunu hafta sonuna doğru çözülecek
Eczacılar Birliği Başkanı, "Bu hafta sonuna doğru tüm illerde maske sorunu kalmayacak" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
248
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
52
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
114
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
214
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
106
Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin
Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin
60
Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
103
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir