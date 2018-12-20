Siirt'te PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eruh ilçesindeki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Yaman Operasyonu'nda 5 barınak ve sığınak tespit etti.

SIĞINAKTA ÇEŞİTLİ MÜHİMMATLAR BULUNDU

Sığınak ve barınakta yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 7 pil bloğu, radyo, 11 ilaç, tıraş makinesi, kazma, 2 balta ve 20 metre naylon ile çeşitli yaşam malzemesi bulundu.

Sığınak ve barınaklar, güvenlik güçlerince imha edildi.