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Siirt'te PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Siirt'te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon neticesinde, 5 PKK yuvası bulundu.

DHA | 20.12.2018 - 15:57..
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Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eruh ilçesindeki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Yaman Operasyonu'nda 5 barınak ve sığınak tespit etti.

SIĞINAKTA ÇEŞİTLİ MÜHİMMATLAR BULUNDU

Sığınak ve barınakta yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 7 pil bloğu, radyo, 11 ilaç, tıraş makinesi, kazma, 2 balta ve 20 metre naylon ile çeşitli yaşam malzemesi bulundu.

Sığınak ve barınaklar, güvenlik güçlerince imha edildi.

Siirt'te PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Siirt'te PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Siirt'te PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

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