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Siirt'te PKK'ya yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı

PKK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 16 kişi gözaltına alındı.

DHA | 01.11.2019 - 14:14..
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Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yardım sağlayanlara yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 şüpheliden, 16'sı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 15 fişek, satışa hazır esrar, terör örgütünün simgeleyen bez parçası, örgüt mensuplarının bulunduğu fotoğraf ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, 4 kişinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Siirt'te PKK operasyonu: 16 gözaltı -1

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