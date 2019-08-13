Siirt'te sıcaktan bunalan kaplumbağaya şişeden su verdiler

Siirt'te bir kişi, sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişe de su içirip, susuzluğunu giderdi. O anları da cep telefonuna saniye saniye kaydeden vatandaş, herkesin takdirini topladı.

PET ŞİŞEYLE KAPLUMBAĞANIN YANINA GİTTİ

Kent merkezinde bir kişi, bahçesinde hareketsiz halde bir kaplumbağa gördü. Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu merkezde güneşin altında kalan kaplumbağanın susadığını düşünen hayvansever, eline aldığı pet şişeyle kaplumbağanın yanına gitti.

Sıcaktan bunalan kaplumbağaya su içirdi VİDEO



SUDAN İÇTİ

Yanına yaklaşan kişiyi gören kaplumbağa önce kabuğuna çekildi, ardından suyu görünce tekrar çıkıp kendisine uzatılan sudan içti. Sıcaktan hareketsiz duran kaplumbağaya su içirilmesi, hayvansever vatandaşların takdirini kazandı.