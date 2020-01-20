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Siirt'te soba ızgarasıyla öğrencilere işkence

Üç öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uygulayan öğretmen, açığa alındı.

AA | 20.01.2020 - 11:31..
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Siirt'in Şirvan ilçesinde ilkokulda görevli sınıf öğretmeni A.K'nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç'nin vücuduna sobanın sıcak ızgarasını temas ettirmek suretiyle şiddet uyguladığını tespit edildi.

Bunu öğrenen okul idaresi, durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletti.

Öte yandan Siirt'te geçtiğimiz aylarda bir okul müdürü, öğrencilerin etek boyuna karıştığı ses kaydı ortaya çıkmış, açığa alınmıştı.

İŞLEM BAŞLATILDI

Şirvan Kaymakamlığı öğretmen A.K'yi açığa alırken, jandarma ekipleri de öğretmen hakkında işlem başlattı. İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, hakkında soruşturma açılan öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Siirt'te soba ızgarasıyla öğrencilere işkence

Siirt'te soba ızgarasıyla öğrencilere işkence

Siirt'te soba ızgarasıyla öğrencilere işkence

Siirt'te soba ızgarasıyla öğrencilere işkence

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