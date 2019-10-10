taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.879
Euro
6.4911
Altın
1509.01
Borsa
98374.03
Gram Altın
285.629
Bitcoin
50116.29

Siirt'te süt tankerinin içinden kaçak sigara çıktı

Kaçak sigarayla mücadelenin arttığı bugünlerde Siirt'te, 3 bin 989 kaçak sigara ele geçirildi.

İHA | 10.10.2019 - 15:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sigara zamlarından sonra çoğu kesim kaçak sigaraya yönelse de devlet, kaçak sigaraya göz açtırmıyor.

Son olarak yurda kaçak yollarla sokulan sigaralar, piyasaya sürülmeden el koyuldu.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Batman'da ikamet eden E.Ç. isimli şahsın haksız kazanç elde etmek maksadıyla Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden Batman'a süt tankeri içerisine kaçak sigara sevkiyatı yaptığı istihbaratının alındığı belirtildi.

Siirt'te süt tankerinin içinden kaçak sigara çıktı

3 BİN 989 KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Bitlis-Baykan karayolu üzerinde tespit edilen aracın Baykan ilçesi girişinde durdurularak arama yapıldığı belirtilen açıklamada, "Baykan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan adli arama ve el koyma kararına istinaden araçta yapılan tespitler neticesinde araç üzerinde 3 adet silindir şekilli yaklaşık 2 bin litre kapasiteli süt tankı bulunduğu, bu tankların sağ ve sol kısımlarında kaynak yapılmış ve sökülebilir vaziyette kapaklı zulalı bölümler bulunduğu tespit edilmiş olup, araçta yapılan aramalar sonucu zulalı bölümlerde 3 bin 989 paket kaçak sigara, bir adet cep telefonu ele geçirilmiştir.

Süt tankının içine gizlenmiş 3 bin 989 paket kaçak sigara ele geçirildi VİDEO


Söz konusu olayla ilgili olarak ele geçirilen malzemelere ve araca el konularak Baykan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, alınan talimatlar doğrultusunda bir şüpheli gözaltına alınmış ve şüpheli hakkında gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır." denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barış Pınarı Harekatı'nda yanımızda olan ve olmayanlar

Barış Pınarı Harekatı'nda yanımızda olan ve olmayanlar

272
Komandolar Fırat'ın doğusunda YPG'yi vuruyor

Komandolar Fırat'ın doğusunda YPG'yi vuruyor

160
Ekrem İmamoğlu: Harekatla ilgili kafam rahat değil

Ekrem İmamoğlu: Harekatla ilgili kafam rahat değil

1351
Suriye Milli Ordusu'nun araçları da Barış Pınarı Harekatı için hazır

Suriye Milli Ordusu'nun araçları da Barış Pınarı Harekatı için hazır

191
Teröristlerin sivil oyunu

Teröristlerin sivil oyunu

171
CNN, Türkiye'ye karşı yalan haber servis etmeye başladı

CNN, Türkiye'ye karşı yalan haber servis etmeye başladı

100
YPG'nin attığı havan Akçakale'de bir eve isabet etti

YPG'nin attığı havan Akçakale'de bir eve isabet etti

228
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir