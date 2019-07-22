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Siirt’te takside Afganistan uyruklu 4 göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 4 kişilik göçmen kafilesi engellendi.

İHA | 22.07.2019 - 16:49..
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Siirt’in Baykan ilçesinde, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 4 göçmen göz altına alındı.

4 KİŞİLİK GÖÇMEN KAFİLESİ

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren 4 kişilik göçmen kafilesinin Bitlis'ten Diyarbakır istikametine gittiği bilgisi üzerine Baykan’da operasyon düzenledi.

Ekipler, Baykan ilçesinde durdurdukları bir araçta Afganistan uyruklu 4 göçmen yakaladı.

Siirt’te takside Afganistan uyruklu 4 göçmen yakalandı

TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Takside yapılan aramada, Afganistan uyruklu 4 göçmen ile onlara organizatörlük yaptığı iddia edilen taksi şoförü Ö.Y. gözaltına alındı.

Siirt’te takside Afganistan uyruklu 4 göçmen yakalandı

PARA CEZASI

Göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Siirt Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, göçmenlere organizatörlük yaptığı öne sürülen organizatöre 14 bin 196 lira idari para cezası kesildi.

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