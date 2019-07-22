Siirt’te takside Afganistan uyruklu 4 göçmen yakalandı

Siirt’in Baykan ilçesinde, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 4 göçmen göz altına alındı.
4 KİŞİLİK GÖÇMEN KAFİLESİ
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren 4 kişilik göçmen kafilesinin Bitlis'ten Diyarbakır istikametine gittiği bilgisi üzerine Baykan’da operasyon düzenledi.
Ekipler, Baykan ilçesinde durdurdukları bir araçta Afganistan uyruklu 4 göçmen yakaladı.
TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Takside yapılan aramada, Afganistan uyruklu 4 göçmen ile onlara organizatörlük yaptığı iddia edilen taksi şoförü Ö.Y. gözaltına alındı.
PARA CEZASI
Göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Siirt Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, göçmenlere organizatörlük yaptığı öne sürülen organizatöre 14 bin 196 lira idari para cezası kesildi.