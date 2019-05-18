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Siirt'te tefecilere büyük darbe vuruldu

Jandarmanın 4 ilde tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden, 17’si tutuklandı.

İHA | 18.05.2019 - 16:43..
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Siirt Jandarma ekipleri, Kurtalan ilçesinde tefecilik, yağma, nitelikli yağma suçlarını işleyen organize suç örgütünün, vatandaşlara baskı yaparak yüksek miktarda senet imzalatmak suretiyle borçlandırdıkları ve borcunu ödeyemeyen vatandaşların mal varlıklarına zorla el koyduklarına yönelik operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Kurtalan, Batman, İstanbul ve Muğla’nın Marmaris ilçesinde 28 noktada, 23 şüpheliye yönelik yapılan aramada 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 19 dolu tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 51 adet 33 milyon 500 bin lira değerinde senet, 16 adet 650 bin lira değerinde alacak verecek belgesi, 18 tapu senedi belgesi, 36 banka dekontu, 3 alacak, verecek ajandası, 17 cep telefonu. 1 bilgisayar, 2 başkasına ait araç anahtarı, tefecilik suçunda elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira nakit para, 1 tarihi eser olabileceği değerlendirilen obje ele geçirildiği aktarıldı.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 21 şüpheliden jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliden 17’si tutuklanırken, 4 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Firari 2 şüphelinin bulunması için de çalışmalar başlatıldı.

Siirt'te tefecilere büyük darbe vuruldu

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