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Siirt'te telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu

Siirt'in Eruh ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu.

İHA | 05.06.2019 - 11:17..
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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü kırsalındaki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik Kurt Kapanı 2019/09 operasyonunun icra edildiği belirtildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Açıklamada, "Operasyonda yapılan arama tarama faaliyetinde telsiz komutalı patlayıcı düzeneği, el telsizi, düzenek kutusu, birbirine bağlanmış 8 pil bloğu, 3 metre kablo, 2 fünye ve 6 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.

Siirt'te telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu

Siirt'te telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu

Siirt'te telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu

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