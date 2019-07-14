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Siirt’te terör operasyonu: Roketatar ele geçirildi

Teröristlere yönelik operasyonlar yurt içi ve yurt dışında tüm hızıyla sürüyor. Siirt'teki operasyonda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İHA | 14.07.2019 - 19:20..
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Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ve işbirlikçilerinin güvenlik güçlerimize yönelik silahlı-bombalı eylemlerde örgütün şehir yapılanmasında kullanmaya yönelik silah ve mühimmat sakladıkları yönünde bilgiler elde edilmiş, ilimiz Afetevleri Mahallesi’nde yapılan arama neticesinde 1 adet roketatar, 5 adet roketatar başlığı (4 adet antitank, 1 adet antipersonel), 10 adet roketatar sevk fişeği, 539 adet AK-47 fişeği, 1 adet AK-47 şarjörü, 1 adet akım ölçer, 2 adet radyo, 7 adet el telsizi (5 adet Cobra marka, 2 adet Yaesu marka), 3 adet el bombası, 12 adet pil, 1 adet 4’lü pil bloğu, 2 adet askeri palaska ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili çalışmalar devam etmekte olup, halkın güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" denildi.

Siirt’te terör operasyonu: Roketatar ele geçirildi

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