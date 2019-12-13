Siirt’te terör örgütü PKK’ya ait 9 sığınak imha edildi

Siirt’in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, 9 adet sığınak ve barınağın yeri tespit edildi.

İMHA EDİLDİ

Siirt Valili'ğinden yapılan açıklamada, ’’İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyon kapsamında arazi arama faaliyetinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait bol miktarda gıda ve yaşamsal malzemeleri ile örgütsel dokümanların bulunduğu 9 adet sığınak ve barınak tespit edilmiş, teröristlere ait sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyonlar koordineli bir şekilde kararlılıkla devam etmektedir.'’ denildi.