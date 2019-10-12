Siirt'te terör propagandası yapan bir kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.S.'nin sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşımlar yaptığını tespit etti.
ZANLI YAKALANDI
Ekipler, H.S.'nin yakalanması için bir çalışma başlattı ve zanlı yakalandı.
TUTUKLANDI
Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurtalan ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlenerek zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Kurtalan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.” denildi.