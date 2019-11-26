Siirt'in Pervari ilçesi Doğanca köyü kuzeyi Akmeşe bölgesinde, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla operasyon gerçekleştirildi.

Siirt’te teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi VİDEO



MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, icra edilen operasyon kapsamında, 2 adet barınma alanı olarak kullanılan sığınak bulunmuş olup, bu sığınaklar içerisinde 480 adet Kalaşnikof mühimmatı, 300 adet pil, 250 adet örgütsel doküman, bir adet ajanda, 2 adet örgütsel resim, 150 adet CD, 10 adet battaniye, 4 adet jelikan bidon, bir adet insansız hava araçlarına karşı kullanılmak üzere termal alüminyum battaniye, 200 metre branda, 2 adet mont, çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve tıbbi malzeme ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir.” denildi.





