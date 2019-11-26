taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7456
Euro
6.3361
Altın
1454.69
Borsa
105445.01
Gram Altın
268.75
Bitcoin
40677.64

Siirt’te teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

İki barınakta yapılan aramada, PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İHA | 26.11.2019 - 16:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Siirt'in Pervari ilçesi Doğanca köyü kuzeyi Akmeşe bölgesinde, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla operasyon gerçekleştirildi.

Siirt’te teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi VİDEO

MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, icra edilen operasyon kapsamında, 2 adet barınma alanı olarak kullanılan sığınak bulunmuş olup, bu sığınaklar içerisinde 480 adet Kalaşnikof mühimmatı, 300 adet pil, 250 adet örgütsel doküman, bir adet ajanda, 2 adet örgütsel resim, 150 adet CD, 10 adet battaniye, 4 adet jelikan bidon, bir adet insansız hava araçlarına karşı kullanılmak üzere termal alüminyum battaniye, 200 metre branda, 2 adet mont, çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve tıbbi malzeme ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir.” denildi.

Siirt’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi -1

Siirt’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi -2

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eşini aldattığı öne sürülen kadın ve sevgilisi öldü

Eşini aldattığı öne sürülen kadın ve sevgilisi öldü

428
Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi

Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi

233
İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

267
Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi

Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi

169
Ferhat Göçer: Etsiz yemek yemem

Ferhat Göçer: Etsiz yemek yemem

82
Nurgül Yeşilçay Londra'nın çöplerinden şikayetçi

Nurgül Yeşilçay Londra'nın çöplerinden şikayetçi

123
Barcelona'daki ev sahibi Arda Turan'a dava açacak

Barcelona'daki ev sahibi Arda Turan'a dava açacak

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir