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Siirt'te teröristlere yardım eden 3 kişi tutuklandı

Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen bir operasyonda öldürülen 5 teröriste yardım ettikleri şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 04.10.2019 - 11:08..
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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 28 Eylül'de İl Jandarma Konutanlığı tarafından Eruh ilçesinin Dadaklı köyünde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

MALZEME VE ERZAK TEMİN EDİYORLARDI

Açıklamada, "Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince etkisiz hale getirilen teröristlerle iş birliği içinde oldukları, onlara malzeme ve erzak temin ettikleri ve takip ettikleri emniyet güçlerinin faaliyetleri hakkında teröristlere bilgi verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, ikisi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı” denildi.

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