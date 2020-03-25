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Siirt'te teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi

Pervari ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 5 sığınak ve barınak kullanılamaz hale getirildi.

AA | 25.03.2020 - 10:08..
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Siirt'in Pervari ilçesinin Doğanca köyü kırsalında jandarma ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran Operasyonu" düzenledi.

BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede arazide arama yapan ekipler, 5 sığınak ve barınak tespit etti. Sığınak ve barınaklarda yapılan aramada teröristlerin kullandığı tıbbi malzemelerin yanı sıra el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 85 fünye, saniyeli fitil, iki alıcı/verici düzeneği, 11 elektronik devre, yaylı patlayıcı düzeneği, saat, piknik tüpü, kablo, pil blokları, kalaşnikof mühimmatı ile örgüt mensuplarına ait çok sayıda muhtelif gıda, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu.

Siirt'te teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi

5 SIĞINAK VE BARINAK İMHA EDİLDİ

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğerleri olay yerinde imha edildi. Sığınak ve barınaklar da kullanılamaz hale getirildi.

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